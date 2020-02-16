Ибрагим КАРГБО: «Динамо? Всегда сложно переходить в более сильную команду»

Форвард «Динамо» Ибрагим Каргбо признался, что хотел бы пообщаться с президентом киевского клуба Игорем Суркисом:

— Лично с ним я еще не общался, но хотелось бы. Мы только встречались все вместе, а он общался со всей командой.

— Какие твои впечатления о команде?

— Хорошая команда, хорошие игроки и хорошие люди. Всегда сложно переходить в более сильную команду, потому что у тебя всегда есть конкуренция за позицию.

Ранее Каргбо прокомментировал тот факт, что не сможет играть за «Динамо» до конца сезона.