Ибрагим КАРГБО: «Динамо? Всегда сложно переходить в более сильную команду»

Форвард «Динамо» Ибрагим Каргбо признался, что хотел бы пообщаться с президентом киевского клуба Игорем Суркисом:
— Лично с ним я еще не общался, но хотелось бы. Мы только встречались все вместе, а он общался со всей командой.
— Какие твои впечатления о команде?
— Хорошая команда, хорошие игроки и хорошие люди. Всегда сложно переходить в более сильную команду, потому что у тебя всегда есть конкуренция за позицию.
Ранее Каргбо прокомментировал тот факт, что не сможет играть за «Динамо» до конца сезона.
Источник — XSport
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