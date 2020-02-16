Ибрагим КАРГБО: «Хочу доказать, что в Динамо пришел новый Ибра»

Форвард «Динамо» - о своем переходе в киевский клуб

  • 16.02.2020 18:22
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Ибрагим КАРГБО: «Хочу доказать, что в Динамо пришел новый Ибра»
© ФК Динамо. Ибрагим Каргбо

Форвард «Динамо» Ибрагим Каргбо прокомментировал тот факт, что он не сможет сыграть за киевлян до конца нынешнего сезона:

«Вообще ничего не знал об этом. Узнал от отца. Я спросил у него, как такое вообще возможно? Он сказал, что это закон УЕФА о том, что ты не можешь сменить три клуба. Но как? Если я был без клуба до этого.

Я очень надеюсь, что юристы «Динамо» позаботятся о моем скорейшем возвращении. Я верю, что все закончится. Я хочу играть за «Динамо». Я хочу показать, что в «Динамо» пришел новый Ибра. Я надеюсь, что удастся сыграть раньше мая.

Я был просто в шоке, мы поехали в Турцию, у нас были сборы с командой, все было хорошо, а по факту вышло вот так».

Ранее Каргбо приступил к тренировкам после травмы.

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Источник — XSport

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