ВИДЕО. Каргбо приступил к работе с мячом

Бельгийский нападающий «Динамо» Ибрагим Каргбо приступил к работе с мячом.
Сообщается, что пока 20-летний футболист занимается лишь в тренажерном зале и не использует травмированную ногу.
Напомним, что футболист пропустит около месяца из-за повреждения внутренней боковой связки.
Каргбо приступил к занятиям с мячом. Правда, пока только в зале и не используя поврежденную ногу. pic.twitter.com/LIYdIc6kH5— Dynamomania.com (@dynamomania_com) February 11, 2020
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Источник — Динамомания
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