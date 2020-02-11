ВИДЕО. Каргбо приступил к работе с мячом

Бельгийский нападающий «Динамо» Ибрагим Каргбо приступил к работе с мячом.



Сообщается, что пока 20-летний футболист занимается лишь в тренажерном зале и не использует травмированную ногу.



Напомним, что футболист пропустит около месяца из-за повреждения внутренней боковой связки.

Каргбо приступил к занятиям с мячом. Правда, пока только в зале и не используя поврежденную ногу. pic.twitter.com/LIYdIc6kH5 — Dynamomania.com (@dynamomania_com) February 11, 2020