Санкт-Петербург. Бертенс в финале обыграла Рыбакину

Сегодня Кики Бертенс в финале хардового турнира в помещении в Санкт-Петербурге встречалась с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Действующая чемпионка турнира одержала уверенную победу в двух сетах и сумела защитить свой прошлогодний титул. Матч продолжался 1 час и 16 минут.
Финал
Кики Бертенс (Голландия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:1, 6:3
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.