Санкт-Петербург. Бертенс в финале обыграла Рыбакину

Сегодня Кики Бертенс в финале хардового турнира в помещении в Санкт-Петербурге встречалась с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Действующая чемпионка турнира одержала уверенную победу в двух сетах и сумела защитить свой прошлогодний титул. Матч продолжался 1 час и 16 минут.

Финал

Кики Бертенс (Голландия) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 6:1, 6:3