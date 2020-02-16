Кики Бертенс – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье, 16 февраля, на Премьере в Санкт-Петербурге будет сыгран финальный поединок.
Действующая чемпионка Кики Бертенс из Нидерландов сразится против одной из самых прогрессирующих теннисисток WTA-тура Елены Рыбакиной, представляющей Казахстан.
Начало матча в 15:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались один раз, победила Бертенс.
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Источник — Sport.ua
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