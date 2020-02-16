Элина СВИТОЛИНА: «В Дубае больше чувствую уверенность, чем давление»

Украинка – о подготовке к турниру в Дубае

  • 16.02.2020 19:07
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Элина СВИТОЛИНА: «В Дубае больше чувствую уверенность, чем давление»
© WTA Thailand Open. Элина Свитолина

Завтра, 17 февраля стартует престижный турнир WTA в Дубае, который Элина Свитолина выигрывала уже дважды в карьере.

Украинская теннисистка рассказал о том, как чувствует себя накануне старта турнира:

«Чувствую ли я давление на турнире, где дважды выигрывала титул? Не думаю. Я больше чувствую уверенность в себе, потому что хорошо здесь играла.

Я дважды выигрывала этот турнир, поэтому, однозначно, раньше я уже что-то делала правильно. Мне просто нужно постараться вновь войти в тот же режим и играть хорошо. Так что, я больше чувствую уверенность в своих силах, чем давление».

Ранее у Свитолиной изменилась соперница по первому кругу турнира в Дубае.

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Источник — Большой теннис Украины

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