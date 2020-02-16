Элина СВИТОЛИНА: «В Дубае больше чувствую уверенность, чем давление»

Завтра, 17 февраля стартует престижный турнир WTA в Дубае, который Элина Свитолина выигрывала уже дважды в карьере.

Украинская теннисистка рассказал о том, как чувствует себя накануне старта турнира:

«Чувствую ли я давление на турнире, где дважды выигрывала титул? Не думаю. Я больше чувствую уверенность в себе, потому что хорошо здесь играла.

Я дважды выигрывала этот турнир, поэтому, однозначно, раньше я уже что-то делала правильно. Мне просто нужно постараться вновь войти в тот же режим и играть хорошо. Так что, я больше чувствую уверенность в своих силах, чем давление».

Ранее у Свитолиной изменилась соперница по первому кругу турнира в Дубае.