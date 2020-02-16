Ливерпуль не пытался купить Вернера

Английский «Ливерпуль» не делал предложений о покупке 23-летнего немецкого форварда «Лейпцига» Тимо Вернера. Об этом заявил представитель немецкого клуба Оливер Минтцлафф.

«Красные» давно интересуются футболистом, но пока не выдвигали никаких официальных предложений. «Лейпциг» хочет сохранить футболиста в своем составе.

В текущем сезоне Вернер провел за «Лейпциг» 31 матч во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 10 результативных передач.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2023-го года.