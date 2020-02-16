Тренер Уфы: «Упустили момент дать Зинченко российское гражданство»

23-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко мог получить российское гражданство. Об этом заявил главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев.

Зинченко защищал цвета «Уфы» с 2015-го по 2016-й годы, после чего перешел в «Манчестер Сити». В 2015-м году Александр дебютировал в национальной сборной Украины.

— Часто приводите в пример своим подопечным бывшего игрока «Уфы» Александра Зинченко?

— Нет.

— Почему?

— Есть и другие примеры.

— ?

— У нас каждый год из «Уфы» кто-то куда-то уходит.

— Но в «Сити» оказался только Зинченко.

— Значит, хорошо, себя проявил. Только он считает, что его туда позвали исключительно за игры в «Уфе». Скауты из Манчестера следили за Александром с 15 лет, еще по юношеским сборным. А переход состоялся, когда Александр стал игроком «Уфы». К тому времени он уже дорос до украинской молодежки. Хотя я точно знаю: Газизов хотел, чтобы Зинченко получил российское гражданство.

— Что помешало?

— Руководство РФС тогда сказало: вы сначала разберитесь со статусом своего игрока — легионер он или нет.

— И упустили момент?

— Да, возможно.

— Сейчас Зинченко мог бы быть лидером сборной России?

— А я откуда знаю?

— Но вы же можете сопоставить уровень футболистов?

— Сейчас он выступает за сборную Украины. Там подобралось неплохое поколение. Не вижу смысла проводить какие-то параллели. Как говорит Станислав Черчесов? Сегодня есть у нас в распоряжении Дзюба — мы его используем. Завтра будет, допустим, Смолов — сделаем ставку на него. Кто-то же может получить травму? Надо исходить из того подбора исполнителей, который имеется у тебя под рукой.