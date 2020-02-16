Тренер Уфы: «Упустили момент дать Зинченко российское гражданство»

Вадим Евсеев считает, что футболист «Манчестер Сити» мог бы играть за сборную России

  • 16.02.2020 16:41
  • 4393 просмотра
  • 8 комментариев
Тренер Уфы: «Упустили момент дать Зинченко российское гражданство»
© УАФ. Александр Зинченко

23-летний футболист «Манчестер Сити» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко мог получить российское гражданство. Об этом заявил главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев.

Зинченко защищал цвета «Уфы» с 2015-го по 2016-й годы, после чего перешел в «Манчестер Сити». В 2015-м году Александр дебютировал в национальной сборной Украины.

— Часто приводите в пример своим подопечным бывшего игрока «Уфы» Александра Зинченко?
— Нет.

— Почему?
— Есть и другие примеры.

— ?
— У нас каждый год из «Уфы» кто-то куда-то уходит.

— Но в «Сити» оказался только Зинченко.
— Значит, хорошо, себя проявил. Только он считает, что его туда позвали исключительно за игры в «Уфе». Скауты из Манчестера следили за Александром с 15 лет, еще по юношеским сборным. А переход состоялся, когда Александр стал игроком «Уфы». К тому времени он уже дорос до украинской молодежки. Хотя я точно знаю: Газизов хотел, чтобы Зинченко получил российское гражданство.

— Что помешало?
— Руководство РФС тогда сказало: вы сначала разберитесь со статусом своего игрока — легионер он или нет.

— И упустили момент?
— Да, возможно.

— Сейчас Зинченко мог бы быть лидером сборной России?
— А я откуда знаю?

— Но вы же можете сопоставить уровень футболистов?
— Сейчас он выступает за сборную Украины. Там подобралось неплохое поколение. Не вижу смысла проводить какие-то параллели. Как говорит Станислав Черчесов? Сегодня есть у нас в распоряжении Дзюба — мы его используем. Завтра будет, допустим, Смолов — сделаем ставку на него. Кто-то же может получить травму? Надо исходить из того подбора исполнителей, который имеется у тебя под рукой.

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Источник — Спорт-Экспресс в России

(23 голоса)

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Комментарии
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 16.02.2020 17:51
    +4
    О ватножопые рагули на сайт зашли, сразу всех заминусовали, ущербные
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 16.02.2020 17:48
    +3
    Да, мог бы. Иначе Федерация не просила бы Фому в такой бешаной спешки ставить юнного и никому неизвестного тогда Зинченко на ключевой матч с испанцами
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 16.02.2020 17:43
    +7
    Футбол в квадрате, 16.02.2020 17:15
    Та да) Они как обычно, слишком много о себе возомнили!
    Они наивно полагают, что рассейское гражданство, это такое счастье, что все прямо в очередь выстроятся для того чтоб рассейский паспорт получить...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 16.02.2020 17:34
    +7
    - Часто наводите в приклад своїм підопічним колишнього гравця «Уфи» Олександра Зінченка?
    - Ні.
    - Чому?
    - Є й інші приклади.
    Дальше не читал! Хороший анекдот про педерастов!
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 16.02.2020 17:30
    +9
    Вроде ничего такого и не сказал, а по ответам видно, что Евсеев - вата
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.02.2020 17:24
    -6
    Комментарий свернут. Показать
    Я уверен, что причина более банальна - не сошлись в сумме откупных. Расеяни пожалели лишнюю копейку, на их взгляд, а футболист думал, что он второй Месси... Такое часто случается... А потом уже поздно было. Но ребята с Уфы могут немного и потерпеть , чрез пару лет он может запросто к вам назад попроситься...
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 16.02.2020 17:15
    +8
    © УАФ– М а ф і я! , 16.02.2020 17:11
    Та Зинченко и не принял бы ваше рассейское гражданство. Рассейским паспортом можно только жопу подтереть!
    Та да) Они как обычно, слишком много о себе возомнили!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 16.02.2020 17:11
    +10
    Та Зинченко и не принял бы ваше рассейское гражданство. Рассейским паспортом можно только жопу подтереть!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 16.02.2020 17:11
    +10
    Та Зинченко и не принял бы ваше рассейское гражданство. Рассейским паспортом можно только жопу подтереть!
    Ссылка
    Letifer
      Letifer, 16.02.2020 17:30
    +9
    Вроде ничего такого и не сказал, а по ответам видно, что Евсеев - вата
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 16.02.2020 17:15
    +8
    © УАФ– М а ф і я! , 16.02.2020 17:11
    Та Зинченко и не принял бы ваше рассейское гражданство. Рассейским паспортом можно только жопу подтереть!
    Та да) Они как обычно, слишком много о себе возомнили!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 16.02.2020 17:43
    +7
    Футбол в квадрате, 16.02.2020 17:15
    Та да) Они как обычно, слишком много о себе возомнили!
    Они наивно полагают, что рассейское гражданство, это такое счастье, что все прямо в очередь выстроятся для того чтоб рассейский паспорт получить...
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 16.02.2020 17:34
    +7
    - Часто наводите в приклад своїм підопічним колишнього гравця «Уфи» Олександра Зінченка?
    - Ні.
    - Чому?
    - Є й інші приклади.
    Дальше не читал! Хороший анекдот про педерастов!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 16.02.2020 17:51
    +4
    О ватножопые рагули на сайт зашли, сразу всех заминусовали, ущербные
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
      kina_ne_bydet, 16.02.2020 17:48
    +3
    Да, мог бы. Иначе Федерация не просила бы Фому в такой бешаной спешки ставить юнного и никому неизвестного тогда Зинченко на ключевой матч с испанцами
    Ссылка
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