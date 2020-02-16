Артем ФРАНКОВ: «Все предыдущие кризисы покажутся нам шалостями»

Специалист прокомментировал дисквалификацию «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона

  • 16.02.2020 15:43
  • 2100 просмотров
  • 2 комментария
Артем ФРАНКОВ: «Все предыдущие кризисы покажутся нам шалостями»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о еврокубковом бане «Манчестер Сити» на два сезона. Английский клуб наказал за нарушение правил финансового фэйр-плей.

«Возвращаясь к «МанСити». Небольшая тонкость, даже две:

1) клуб не просто завышал стоимость спонсорских соглашений, но разработал для этого целую схему; согласно оной фирмы, связанные с хозяином клуба, покрывали разницу между рыночной ценой контракта и тем, сколько денег реально поступало в клуб;

2) часть зарплат футболистов и тренеров оформлялась через фиктивные контракты по имиджевым правам и консультационным услугам. Все это в лучшем виде подтверждается внутренней электронной перепиской менеджеров «МС» на протяжении семи-восьми (!) лет. Ничего нового в этом нет, просто раньше действовало джентльменское соглашение, закрывающее на это глаза, но пару лет назад оно отбросило коньки (приняло ислам, надело лыжи, врезало дубца - дубайца).

Если КАС не примет решение в пользу УЕФА, все предыдущие кризисы футбольной власти покажутся нам детскими шалостями в песочнице», — написал Франков в Telegram.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 16.02.2020 16:49
    0
    DidOk, 16.02.2020 16:19
    Хфанков говно ещё то...
    Почему?
    Ссылка
    DidOk
      DidOk, 16.02.2020 16:19
    -3
    Хфанков говно ещё то...
    Ссылка
    Kovalenkobrevno
    online
      Kovalenkobrevno, 16.02.2020 16:49
    0
    DidOk, 16.02.2020 16:19
    Хфанков говно ещё то...
    Почему?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности