Артем ФРАНКОВ: «Все предыдущие кризисы покажутся нам шалостями»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о еврокубковом бане «Манчестер Сити» на два сезона. Английский клуб наказал за нарушение правил финансового фэйр-плей.
«Возвращаясь к «МанСити». Небольшая тонкость, даже две:
1) клуб не просто завышал стоимость спонсорских соглашений, но разработал для этого целую схему; согласно оной фирмы, связанные с хозяином клуба, покрывали разницу между рыночной ценой контракта и тем, сколько денег реально поступало в клуб;
2) часть зарплат футболистов и тренеров оформлялась через фиктивные контракты по имиджевым правам и консультационным услугам. Все это в лучшем виде подтверждается внутренней электронной перепиской менеджеров «МС» на протяжении семи-восьми (!) лет. Ничего нового в этом нет, просто раньше действовало джентльменское соглашение, закрывающее на это глаза, но пару лет назад оно отбросило коньки (приняло ислам, надело лыжи, врезало дубца - дубайца).
Если КАС не примет решение в пользу УЕФА, все предыдущие кризисы футбольной власти покажутся нам детскими шалостями в песочнице», — написал Франков в Telegram.
Источник — Telegram
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