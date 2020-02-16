Никита БУРДА: «Через месяц буду в строю»

Украинский защитник «Динамо» продолжает восстанавливаться после травмы

  • 16.02.2020 13:59
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Никита БУРДА: «Через месяц буду в строю»
© ФК Динамо Киев. Никита Бурда

24-летний защитник «Динамо» и сборной Украины Никита Бурда рассказал, как проходит его реабилитация после тяжелой травмы колена.

«Буквально все нужно было начинать сначала, привыкать к мячу... Я спрашивал у ребят по команде, кто это уже проходил. У Пивы (Йосипа Пиварича — прим. ред.), например, было уже на двух ногах! Это очень жестко, боль присутствует на протяжении целого года... Я себя уже чувствую хорошо, все идет по плану, плюс-минус через месяц в строю!», — рассказал Бурда.

Бурда перенес операцию в клинике Барселоны в минувшем октябре.

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Источник — Telegram

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