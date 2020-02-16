Никита БУРДА: «Через месяц буду в строю»

24-летний защитник «Динамо» и сборной Украины Никита Бурда рассказал, как проходит его реабилитация после тяжелой травмы колена.

«Буквально все нужно было начинать сначала, привыкать к мячу... Я спрашивал у ребят по команде, кто это уже проходил. У Пивы (Йосипа Пиварича — прим. ред.), например, было уже на двух ногах! Это очень жестко, боль присутствует на протяжении целого года... Я себя уже чувствую хорошо, все идет по плану, плюс-минус через месяц в строю!», — рассказал Бурда.

Бурда перенес операцию в клинике Барселоны в минувшем октябре.