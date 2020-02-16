Магда Линетт выиграла турнир в Хуахине

Первая ракетка Польши Магда Линетт (№42 WTA) стала победительницей турнира международной серии в Хуахине.
В матче за титул 28-летняя теннисистка в двух сетах обыграла швейцарскую тинейджерку Леони Кунг (№283 WTA).
Хуахин. Финал
Леони Кунг (Швейцария) – Магда Линетт (Польша) – 3:6, 2:6
Отметим, что для Линетт это вторая победа на турнирах WTA (Бронкс-2019) при четырех сыгранных финалах. В следующей редакции мирового рейтинга Магда поднимется на 33-ю позицию, установив личный рекорд.
Выход в финал позволил Кунг сделать рывок почти на 130 позиций. С понедельника она будет в середине второй сотни, что, естественно, также будет лучшим достижением в карьере 19-летней теннисистки.
Напомним, в первом круге Линетт переиграла украинку Катерину Бондаренко.
Источник — Sport.ua
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