Магда Линетт выиграла турнир в Хуахине

Польская теннисистка завоевала второй титул WTA в карьере

  • 16.02.2020 13:25
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Магда Линетт выиграла турнир в Хуахине
© WTA Thailand Open. Леони Кунг

Первая ракетка Польши Магда Линетт (№42 WTA) стала победительницей турнира международной серии в Хуахине.

В матче за титул 28-летняя теннисистка в двух сетах обыграла швейцарскую тинейджерку Леони Кунг (№283 WTA). 

Хуахин. Финал
Леони Кунг (Швейцария) – Магда Линетт (Польша) – 3:6, 2:6

Отметим, что для Линетт это вторая победа на турнирах WTA (Бронкс-2019) при четырех сыгранных финалах. В следующей редакции мирового рейтинга Магда поднимется на 33-ю позицию, установив личный рекорд. 

Выход в финал позволил Кунг сделать рывок почти на 130 позиций. С понедельника она будет в середине второй сотни, что, естественно, также будет лучшим достижением в карьере 19-летней теннисистки.

Напомним, в первом круге Линетт переиграла украинку Катерину Бондаренко

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Источник — Sport.ua

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