Ефим КОНОПЛЯ: «Матчи с Динамо мне всегда дают сверхмотивацию»

Защитник «Десны» – о своем отношении к киевскому клубу

  • 16.02.2020 12:35
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Ефим КОНОПЛЯ: «Матчи с Динамо мне всегда дают сверхмотивацию»
© ФК Десна. Ефим Конопля

Защитник черниговской «Десны» Ефим Конопля, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру», рассказал о своем отношении к киевскому «Динамо».
 
«Матчи с «Динамо» мне всегда дают сверхмотивацию. Даже ничего говорить по этому поводу не надо.
 
Родился и вырос в Донецке. Прожил там все время до того, как началась ситуация конфликтная. Тут о «Динамо» даже речи не может быть», – сказал Ефим.
 
В текущем сезоне Конопля провел 13 матчей в УПЛ, в которых отличился тремя результативными передачами.

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Источник — #FootballHub

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