КОНОПЛЯ: «Попросил, чтобы мне не говорили, что мной интересуется Барселона»

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля, который играет за «Десну» на правах аренды, рассказал о возможных предложениях из-за границы.
«Я попросил своего агента, чтобы он мне не говорил, что якобы «Барселона» мной интересуется. Чтобы не зазнавался. Но если качественные предложения будут поступать в клуб, то я всегда готов буду пообщаться, узнать о предложении. Конечно, мне было бы интересно поиграть за рубежом», - сказал Конопля.
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Источник — FootballHub
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