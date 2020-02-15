КОНОПЛЯ: «Попросил, чтобы мне не говорили, что мной интересуется Барселона»

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля, который играет за «Десну» на правах аренды, рассказал о возможных предложениях из-за границы.

«Я попросил своего агента, чтобы он мне не говорил, что якобы «Барселона» мной интересуется. Чтобы не зазнавался. Но если качественные предложения будут поступать в клуб, то я всегда готов буду пообщаться, узнать о предложении. Конечно, мне было бы интересно поиграть за рубежом», - сказал Конопля.

Ранее Конопля заявил, что мечтает поиграть в Англии.