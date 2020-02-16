Дубай. Сестры Киченок узнали соперниц в парном разряде

Людмила Киченок и Надежда Киченок примут участие в турнире серии Премьер в Дубае (ОАЭ).
В первом круге украинки сыграют против дуэта Дарья Юрак (Хорватия) / Ярослава Шведова (Казахстан).
Напомним, на турнире в Санкт-Петербурге сестры Киченок проиграли в своем первом матче.
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Источник — WTA Insider
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