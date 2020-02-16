Черноморец — СДЮСШОР №8 — 3:1. Видео голов и обзор матча

Одесский «Черноморец» провел очередной товарищеский матч в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции. «Моряки» со счетом 3:1 обыграли казахстанский клуб СДЮСШОР №8.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Черноморец» — СДЮСШОР №8 — 3:1
Голы: Норенков, 19, Сикорский, 57, Авагимян, 68 — Набиев 54
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Источник — ФК Черноморец
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