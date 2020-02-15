Черноморец обыграл клуб из Нур-Султана

Парни Остапа Маркевича добыли победу на сборе в Турции

  • 15.02.2020 14:15
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Черноморец обыграл клуб из Нур-Султана
© ФК Черноморец

15 февраля на сборе в Турции «Черноморец» в контрольном матче переиграл казахстанский клуб СДЮСШОР № 8, представляющий Нур-Султан.

В составе украинского клуба голы забивали Норенков, Сикорский и Авагимян.
 
«Черноморец» – СДЮСШОР № 8 (Нур-Султан, Казахстан) – 3:1 (1:0)
Голы: Норенков (19), Сикорский (57), Авагимян (68) — Набиев (54).
 
«Черноморец»: 1-й тайм — Варакута («просмотр», 32), Велев, Граматик, Микицей, «просмотр», Клименко (капитан), Лиховидько, «просмотр», Норенков, «просмотр», Штогрин; 2-й тайм — «просмотр» (Паламарчук, 62), Слинкин, «просмотр», Долгов (капитан), Зубейко, Титаевский, Зинкевич, Силич, Авагимян, Брагару, Сикорский.
 
СДЮСШОР № 8: Матаев, Исмаилов, Горячий, Эрмекуулу, Цой, Левин, Циколия, Елемесов, Джаналиев, Жуков, Эльмурзаев. Запасные: Носов, Маров, Шубаев, Муканов, Набиев, Кульбеков, Сайлыбаев, Шамши.

Ранее сообщалось, что Мирон Маркевич будет помогать сыну на сборах Черноморца.

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Источник — ФК Черноморец

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