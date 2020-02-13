Мирон Маркевич будет помогать сыну на сборах Черноморца

Наставник одесского «Черноморца» Остап Маркевич рассказал, что его отец, знаменитый тренер Мирон Маркевич, прилетит в расположение команды в Турцию и будет помогать на сборах одесской команды:

«Думаю, логично и естественно, что я иногда обращаюсь за услугами к своему отцу. Потому что есть некоторые вопросы, которые требуют определенного опыта. Он должен приехать в Турцию, присоединиться к нам на несколько дней, своими глазами увидеть, как развивается «Черноморец».

Мой отец – не тот человек, который будет без соответствующего приглашения влезать в чужие дела. Если я его спрошу, думаю, он мне не откажет и скажет свое мнение».