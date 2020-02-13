Мирон Маркевич будет помогать сыну на сборах Черноморца

Тренер Остап Маркевич иногда обращается за услугами к своему отцу

  • 13.02.2020 14:41
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Мирон Маркевич будет помогать сыну на сборах Черноморца
© ФК Днепр. Мирон Маркевич

Наставник одесского «Черноморца» Остап Маркевич рассказал, что его отец, знаменитый тренер Мирон Маркевич, прилетит в расположение команды в Турцию и будет помогать на сборах одесской команды:

«Думаю, логично и естественно, что я иногда обращаюсь за услугами к своему отцу. Потому что есть некоторые вопросы, которые требуют определенного опыта. Он должен приехать в Турцию, присоединиться к нам на несколько дней, своими глазами увидеть, как развивается «Черноморец».

Мой отец – не тот человек, который будет без соответствующего приглашения влезать в чужие дела. Если я его спрошу, думаю, он мне не откажет и скажет свое мнение».

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Источник — Футбол 1/2/3

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