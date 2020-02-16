В поединке 22-го тура чемпионата Германии по футболу «Лейпциг» дома разгромил «Вердер» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Лейпциг» — «Вердер» — 3:0
Голы: Клоштерманн, 18, Шик, 39, Мукиеле
Лучшие моменты матча РБ Лейпциг - Вердер
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Норди Мукиеле (РБ Лейпциг).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Шик (РБ Лейпциг).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Клоштерманн (РБ Лейпциг).
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Источник — Sport.ua
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