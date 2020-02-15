Бундеслига. Лейпциг разгромил Вердер, Хоффенхайм уступил Вольфсбургу

РБ «Лейпциг» уверенно разобрался с «Вердером» в рамках 22-го тура чемпионата Германии. После этой победы команда вышла на первое место в турнирной таблице.
Чемпионат Германии, 22-й тур
«Лейпциг» - «Вердер» 3:0
Голы: Клостерманн 18, Шик 39, Мукиеле 46
«Хоффенхайм» - «Вольфсбург» 2:3
Голы: Баумгартнер 45, Крамарич 60 (пенальти) - Вегхорст 18 (пенальти), Вегхорст 52 (пенальти), Вегхорст 71
«Унион» - «Байер» 2:3
Голы: Гентнер 7, Бюлтер 87 - Хаверц 22, Диаби 84, Беллараби 90
«Аугсбург» - «Фрайбург» - 1:1
Голы: Макс 38 - Хаберер – 51.
«Падерборн 07» - «Герта» - 1:2
Голы: Србени 51 - Боята 10, Коллинс 67.
Источник — Sport.ua
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