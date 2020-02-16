Мане забил 100-й гол в составе английских клубов

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отметился победным голом в поединке 26-го тура чемпионата Англии против «Норвича» (1:0).

Для сенегальца этот мяч стал сотым за английские клубы. Для этого ему понадобилось сыграть 230 матчей.

Отметим, что Мане забил уже 75 голов в футболке «Ливерпуля», также на его счету 25 точных ударов во времена выступления за «Саутгемптон».

Напомним, Мане перебрался на туманный Альбион в 2014 году, перейдя из «РБ Зальцбурга».