Мане забил 100-й гол в составе английских клубов

Сенегальский форвард выступает в АПЛ с 2014 года

  • 16.02.2020 10:59
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Мане забил 100-й гол в составе английских клубов
© ФК Ливерпуль. Садио Мане

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отметился победным голом в поединке 26-го тура чемпионата Англии против «Норвича» (1:0).

Для сенегальца этот мяч стал сотым за английские клубы. Для этого ему понадобилось сыграть 230 матчей.

Отметим, что Мане забил уже 75 голов в футболке «Ливерпуля», также на его счету 25 точных ударов во времена выступления за «Саутгемптон». 

Напомним, Мане перебрался на туманный Альбион в 2014 году, перейдя из «РБ Зальцбурга».

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Источник — Opta

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