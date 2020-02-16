Амьен - ПСЖ - 4:4. Видео голов и обзор матча

Амьен - ПСЖ 4:4
Голы: Гюрасси, 5, 90, Какута, 29, Диабате, 40 - Эррера, 45, Куасси, 49, 65, Икарди, 74
ПСЖ: Навас, Эррера, Тиаго Силва (Маркиньос, 46), Куасси, Баккер, Паредес (Бернат, 61), Гуйе (Верратти, 46), Дракслер, Ди Мария, Икарди, Кавани
Команда Томаса Тухеля лидирует, опережая «Марсель» на 13 пунктов.
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Источник — Sport.ua
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