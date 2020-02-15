ПСЖ забил 4 гола и не победил. Чемпион выдал триллер на 8 мячей

Крутой матч увидели болельщики Лиги 1

  • 15.02.2020 20:30
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ПСЖ забил 4 гола и не победил. Чемпион выдал триллер на 8 мячей
© twitter.com/PSG_English

ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции, однако сегодня парижане неожиданно потеряли очки на поле аутсайдера «Амьена», сыграв со счетом 4:4.

При этом хозяева даже вели в счете 3:0, забив ПСЖ три гола за 40 минут. Гости отыгрались и вышли вперед, но в конце «Амьен» все же взял один пункт.

Команда Томаса Тухеля лидирует, опережая «Марсель» на 13 пунктов.

Амьен - ПСЖ 4:4
Голы: Гюрасси, 5, 90, Какута, 29, Диабате, 40 - Эррера, 45, Куасси, 49, 65, Икарди, 74

ПСЖ: Навас, Эррера, Тиаго Силва (Маркиньос, 46), Куасси, Баккер, Паредес (Бернат, 61), Гуйе (Верратти, 46), Дракслер, Ди Мария, Икарди, Кавани

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Источник — Sport.ua

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