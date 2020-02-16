ВИДЕО. Пашалич забил гол Роме спустя 19 секунд после выхода на замену

Полузащитник «Аталанты» Марио Пашалич забил победный мяч в поединке 24-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (2:1).

25-летний хорват вышел на замену на 59-й минуте матча и отличился спустя 19 секунд после появления на поле.

Этот гол стал самым быстрым, забитым после замены в рамках Серии А, с марта 2015 года. Тогда нападающему «Эмполи» Левану Мчедлидзе хватило 14 секунд для того, чтобы поразить ворота «Сассуоло».