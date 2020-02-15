В воскресенье, 16-го февраля, состоится поединок 26-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Астон Вилла» примет «Тоттенхэм».
Матч пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк». Стартовый свисток встречи прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире поединок «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» покажет Sky Sports Premier League.
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Источник — Sport.ua
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