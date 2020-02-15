Руслан Малиновский - в запасе на важный матч против Ромы

Украинец остался в запасе

  • 15.02.2020 20:54
  • 1109 просмотров
  • 1 комментарий
Руслан Малиновский - в запасе на важный матч против Ромы
© twitter.com/Atalanta_BC

Сегодня в 21:45 начнется матч чемпионата Италии «Аталанта» - «Рома».

Несмотря на победный гол в недавнем поединке с «Фиорентиной», украинец Руслан Малиновский остался в запасе.

«Аталанта» удерживается в топ-4, тогда как «Рома» идет 5-й с отставанием в три очка.

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Sergey Kovaleff
      Sergey Kovaleff, 15.02.2020 21:28
    0
    Джокер.
    Ссылка
    Sergey Kovaleff
      Sergey Kovaleff, 15.02.2020 21:28
    0
    Джокер.
    Ссылка
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