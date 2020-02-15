Руслан Малиновский - в запасе на важный матч против Ромы

Сегодня в 21:45 начнется матч чемпионата Италии «Аталанта» - «Рома».

Несмотря на победный гол в недавнем поединке с «Фиорентиной», украинец Руслан Малиновский остался в запасе.

«Аталанта» удерживается в топ-4, тогда как «Рома» идет 5-й с отставанием в три очка.