ВИДЕО. Как Руслан Малиновский забивает в Италии

В основном - дальними ударами

  • 09.02.2020 14:45
  • 2075 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Как Руслан Малиновский забивает в Италии
© AFP

В нынешнем сезоне Серии A хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский успел забить три гола. Украинец отличился в матчах с «Вероной», «Болоньей» и «Фиорентиной».

Два из трех голов украинец забил дальними ударами. Еще один мяч сезона, в Лиге чемпионов, Руслан забил с пенальти.

Дебютный гол в Италии. Против Вероны

Гол в матче с Болоньей

Гол в матче с Фиорентиной

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    iravik83
      iravik83, 09.02.2020 15:25
    0
    Lucky Lucky, 09.02.2020 14:49
    не густо, при общей результативности команды
    так для того чтоб густо было нужно чтоб он в основе выходил!!
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 09.02.2020 14:49
    0
    не густо, при общей результативности команды
    Ссылка
    iravik83
      iravik83, 09.02.2020 15:25
    0
    Lucky Lucky, 09.02.2020 14:49
    не густо, при общей результативности команды
    так для того чтоб густо было нужно чтоб он в основе выходил!!
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 09.02.2020 14:49
    0
    не густо, при общей результативности команды
    Ссылка
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