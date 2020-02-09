ВИДЕО. Как Руслан Малиновский забивает в Италии

В нынешнем сезоне Серии A хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский успел забить три гола. Украинец отличился в матчах с «Вероной», «Болоньей» и «Фиорентиной».

Два из трех голов украинец забил дальними ударами. Еще один мяч сезона, в Лиге чемпионов, Руслан забил с пенальти.

Дебютный гол в Италии. Против Вероны

Гол в матче с Болоньей

Гол в матче с Фиорентиной