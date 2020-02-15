Антуан ГРИЗМАНН: «Я семь месяцев в Барселоне. Уже лучше понимаю Месси»

Французский форвард высказался о взаимоотношениях с лидером каталонцев

  • 15.02.2020 20:12
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Антуан ГРИЗМАНН: «Я семь месяцев в Барселоне. Уже лучше понимаю Месси»
© Canal Barca

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Хетафе» (2:1) в 24-м матче чемпионата Испании .

Гризманн забил мяч после передачи Лионеля Месси.

«Понимали, что это очень сильная команда. Пытались сохранять спокойствие.

Я очень счастлив в Барселоне. Я и моя семья очень счастливы здесь. Взаимопонимание с Месси? Я здесь уже семь месяцев. Понемногу мы понимаем друг друга лучше», - сказал Гризманн.

 

 

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Источник — El Chiringuito

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