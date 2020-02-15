Антуан ГРИЗМАНН: «Я семь месяцев в Барселоне. Уже лучше понимаю Месси»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Хетафе» (2:1) в 24-м матче чемпионата Испании .

Гризманн забил мяч после передачи Лионеля Месси.

«Понимали, что это очень сильная команда. Пытались сохранять спокойствие.

Я очень счастлив в Барселоне. Я и моя семья очень счастливы здесь. Взаимопонимание с Месси? Я здесь уже семь месяцев. Понемногу мы понимаем друг друга лучше», - сказал Гризманн.