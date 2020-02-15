Тер Штеген отдал 69 передач с Хетафе и установил рекорд Ла Лиги

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген стал рекордсменом чемпионата Испании.
В матче 24-го тура Ла Лиги каталонцы обыграли «Хетафе» (2:1). Тер Штеген в этом матче отдал 69 передач - это рекорд чемпионата с 2005 года, когда появилась подобная статистика.
В этом сезоне Ла Лиги в 23 матчах тер Штеген пропустил 21 мяч.
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Источник — Opta
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