Реал, Ман Сити и Ливерпуль хотят купить Траоре

Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре привлек внимание европейских топ-клубов.
Игрока хотят купить «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Трансфер может состояться летом 2020 года.
Напомним, что главным претендентом на Траоре является «Барселона».
В этом сезоне хавбек забил 4 мяча и сделал 7 ассистов в 25 матчах АПЛ.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.