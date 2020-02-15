Реал, Ман Сити и Ливерпуль хотят купить Траоре

На хавбека «Вулверхэмптона» появилось много претендентов

  • 15.02.2020 17:57
  • 1089 просмотров
  • 1 комментарий
Реал, Ман Сити и Ливерпуль хотят купить Траоре
© Global Look Press. Адама Траоре

Полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре привлек внимание европейских топ-клубов.

Игрока хотят купить «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Трансфер может состояться летом 2020 года.

Напомним, что главным претендентом на Траоре является «Барселона».

В этом сезоне хавбек забил 4 мяча и сделал 7 ассистов в 25 матчах АПЛ.

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Источник — Goal.com

(3 голоса)

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Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 15.02.2020 18:57
    0
    МС? Не знаю, захочет ли Траоре?
    Ссылка
    norma_zap
      norma_zap, 15.02.2020 18:57
    0
    МС? Не знаю, захочет ли Траоре?
    Ссылка
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