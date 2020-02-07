Барселона хочет вернуть Траоре из Вулверхэмптона

24-летний полузащитник заинтересовал скаутов каталонцев

  • 07.02.2020 10:18
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  • 1 комментарий
Барселона хочет вернуть Траоре из Вулверхэмптона
© Global Look Press. Адама Траоре

Каталонская «Барселона» может вернуть по окончании сезона хавбека Адаму Траоре из английского «Вулверхэмптона». Скауты «сине-гранатовых» неоднократно просматривали 24-летнего испанца в нынешнем сезоне и остались довольны действиями игрока.

Напомним, что Траоре перешел из «Барселоны» в «Астон Виллу» в 2015 году, но после того как спустя два года он оказался в «Мидлсбро», испанский клуб потерял право обратного выкупа игрока.

Отметим, что в этом сезоне Траоре забил 4 гола и сделал 7 результативных передач в 24-х матчах АПЛ. Контракт Траоре с «Вулверхэмптоном» рассчитан до июня 2023 года.

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Источник — Daily Mail

(3 голоса)

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Комментарии
    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 07.02.2020 11:13
    +1
    120 и забирайте
    Ссылка
    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 07.02.2020 11:13
    +1
    120 и забирайте
    Ссылка
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