Хуахин. Обидчица Свитолиной проиграла в полуфинале 19-летней швейцарке

Третья ракетка Японии Нао Хибино (№84 WTA) неожиданно проиграла в полуфинале турнира международной серии в Хуахине.

25-летняя японка после первой в карьере победы над теннисисткой из топ-5, Элиной Свитолиной, потерпела поражения в матче с 283-й ракеткой мира Леони Кунг из Швейцарии.

В другом полуфинальном матче польская теннисистка Магда Линетт (№42 WTA) одолела Патрицию Марию Тиг из Румынии (№105 WTA).

Хуахин. Полуфиналы

Нао Хибино (Япония) – Леони Кунг (Швейцария) – 5:7, 6:4, 3:6

Магда Линетт (Польша) – Патриция Мария Тиг (Румыния) – 7:5, 6:4

Отметим, что на следующей неделе Линетт станет первой польской теннисисткой после Агнешки Радваньской, которая войдет в топ-40 мирового рейтинга.