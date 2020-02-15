Почеттино может заменить Гвардиолу в Ман Сити

47-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить «Манчестер Сити».

Кандидатура Почеттино рассматривается в качестве замены Хосепу Гвардиолы, который летом может покинуть клуб из-за запрета участия «Ман Сити» на два сезона в еврокубках.

Напомним, что Почеттино покинул «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года.

Также Почеттино заинтересовал мадридский «Атлетико».