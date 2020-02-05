Почеттино может возглавить Атлетико

47-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино может возглавить мадридский «Атлетико».
По данным источника, «Атлетико» рассматривает Почеттино в качестве следующего главного тренера клуба. Существует вероятность, что летом мадридцы расторгнут контракт с нынешнем наставником Диего Симеоне.
Сообщается, спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта является большим поклонником Почеттино.
В своей тренерской карьере Почеттино возглавлял «Эспаньол», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».
Ранее сообщалось, что Почеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Источник — The Telegraph
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