Почеттино может возглавить Манчестер Юнайтед

47-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне. Почеттино уже приступил к переговорам с «красными дьяволами».

Обязательным условием Почеттино для работы в «Манчестер Юнайтед» является полный контроль над трансферами клуба.

В своей тренерской карьере Почеттино возглавлял «Эспаньол», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

«МЮ» также рассматривает в качестве кандидата на пост нового наставника команды 52-летнего итальянского специалиста Массимилиано Аллегри.