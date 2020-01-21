Почеттино может возглавить Манчестер Юнайтед

Аргентинский специалист начал переговоры с английским клубом

  • 21.01.2020 09:42
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Почеттино может возглавить Манчестер Юнайтед
© ФК Тоттенхэм. Маурисио Почеттино

47-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино может стать новым главным тренером «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне. Почеттино уже приступил к переговорам с «красными дьяволами».

Обязательным условием Почеттино для работы в «Манчестер Юнайтед» является полный контроль над трансферами клуба.

В своей тренерской карьере Почеттино возглавлял «Эспаньол», «Саутгемптон» и «Тоттенхэм».

«МЮ» также рассматривает в качестве кандидата на пост нового наставника команды 52-летнего итальянского специалиста Массимилиано Аллегри.

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Источник — Сайт Альфредо Педуллы

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