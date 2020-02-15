Донни ВАН ДЕ БЕК: «Мой переход в Реал? Это бессмыслица»

Один из лидеров «Аякса» Донни ван де Бек высказался о возможном переходе в «Реал».

Ранее сообщалось, что мадридский клуб купит футболиста за 55 млн евро.

«Это бессмыслица, я не могу контролировать слова других людей.

Считаю, говорить об этом преждевременно. Я не раз повторял, что не буду торопиться, мне хорошо здесь.

Если это случится, значит, оно случится», - сказал Ван де Бек.

В этом сезоне Ван де Бек провел 28 матчей за «Аякс», забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач.