Донни ВАН ДЕ БЕК: «Мой переход в Реал? Это бессмыслица»

Один из лидеров «Аякса» Донни ван де Бек высказался о возможном переходе в «Реал».
Ранее сообщалось, что мадридский клуб купит футболиста за 55 млн евро.
«Это бессмыслица, я не могу контролировать слова других людей.
Считаю, говорить об этом преждевременно. Я не раз повторял, что не буду торопиться, мне хорошо здесь.
Если это случится, значит, оно случится», - сказал Ван де Бек.
В этом сезоне Ван де Бек провел 28 матчей за «Аякс», забил 14 мячей и отдал 5 результативных передач.
Источник — Sport.es
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