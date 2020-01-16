Реал предложил 55 млн евро за Донни ван де Бека

Мадридский «Реал» решительно настроен купить полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.
Как сообщает Daily Mirror, «сливочные» предложили за 22-летнего голландца 55 млн евро. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2022-го года.
В этом сезоне Ван де Бек провел 16 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи.
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Источник — Daily Mirror
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