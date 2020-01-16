Реал предложил 55 млн евро за Донни ван де Бека

22-летний голландец может продолжить карьеру в Испании

  • 16.01.2020 10:47
  • 584 просмотра
  • 1 комментарий
Реал предложил 55 млн евро за Донни ван де Бека
© Voetbal International. Донни ван де Бек
Мадридский «Реал» решительно настроен купить полузащитника «Аякса» Донни ван де Бека.
 
Как сообщает Daily Mirror, «сливочные» предложили за 22-летнего голландца 55 млн евро. Контракт игрока с «Аяксом» рассчитан до лета 2022-го года. 
 
 
В этом сезоне Ван де Бек провел 16 матчей в чемпионате Нидерландов, забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Daily Mirror

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Stringer Bell
      Stringer Bell, 16.01.2020 11:16
    0
    Из полузащитников уже можно третий состав собрать, куда ещё ?
    Ссылка
    Stringer Bell
    online
      Stringer Bell, 16.01.2020 11:16
    0
    Из полузащитников уже можно третий состав собрать, куда ещё ?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности