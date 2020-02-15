Дубай. Завацкая не сумела преодолеть квалификацию

Украинка проиграла в первом круге отборочного турнира

  • 15.02.2020 16:09
  • 525 просмотров
  • 2 комментария
Дубай. Завацкая не сумела преодолеть квалификацию
© ФТУ. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№ 103 WTA) не сумела пробиться во второй круг квалификационного турнира на Премьере в Дубае.

В четвертьфинальном матче отборочного турнира украинка уступила 29-летней чешке Кристине Кучовой (№ 164 WTA).

Дубай. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Кристина Кучова (Чехия) – 6:3, 2:6, 3:6

Отметим, что в основной сетке Украину представят Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Ранее состоялась жеребьевка основного раунда.

Со следующей недели Завацкая потеряет как минимум одно место в мировом рейтинге.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vital
    online
      vital, 15.02.2020 17:14
    +1
    На жаль позитивний всплеск у результатах Катаріни в другій половині минулого сезону, після зміни тренера, на цей рік не перенісся. Так хочеться щоб хтось наблизився за рівнем гри до наших лідерів збірної, щоб мати альтернативу у випадку відсутності перших ракеток у матчах за Україну, але не складається поки...
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 15.02.2020 17:11
    0
    Катаріна хоче піти не вірним Мартиним шляхом. Грати добре ще не вміє, а на турніри до крутих тіток лізе. На Марту цей шлях дуже погано вплинув, 2 роки не може очуняти.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 15.02.2020 17:14
    +1
    На жаль позитивний всплеск у результатах Катаріни в другій половині минулого сезону, після зміни тренера, на цей рік не перенісся. Так хочеться щоб хтось наблизився за рівнем гри до наших лідерів збірної, щоб мати альтернативу у випадку відсутності перших ракеток у матчах за Україну, але не складається поки...
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 15.02.2020 17:11
    0
    Катаріна хоче піти не вірним Мартиним шляхом. Грати добре ще не вміє, а на турніри до крутих тіток лізе. На Марту цей шлях дуже погано вплинув, 2 роки не може очуняти.
    Ссылка
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