Дубай. Завацкая не сумела преодолеть квалификацию

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№ 103 WTA) не сумела пробиться во второй круг квалификационного турнира на Премьере в Дубае.
В четвертьфинальном матче отборочного турнира украинка уступила 29-летней чешке Кристине Кучовой (№ 164 WTA).
Дубай. Первый круг квалификации
Катарина Завацкая (Украина) – Кристина Кучова (Чехия) – 6:3, 2:6, 3:6
Отметим, что в основной сетке Украину представят Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Ранее состоялась жеребьевка основного раунда.
Со следующей недели Завацкая потеряет как минимум одно место в мировом рейтинге.
Источник — Sport.ua
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