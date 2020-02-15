Дубай. Завацкая не сумела преодолеть квалификацию

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (№ 103 WTA) не сумела пробиться во второй круг квалификационного турнира на Премьере в Дубае.

В четвертьфинальном матче отборочного турнира украинка уступила 29-летней чешке Кристине Кучовой (№ 164 WTA).

Дубай. Первый круг квалификации

Катарина Завацкая (Украина) – Кристина Кучова (Чехия) – 6:3, 2:6, 3:6

Отметим, что в основной сетке Украину представят Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Ранее состоялась жеребьевка основного раунда.

Со следующей недели Завацкая потеряет как минимум одно место в мировом рейтинге.