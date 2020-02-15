Диего Симеоне может возглавить ПСЖ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне этим летом может перебраться во Францию.

Как отмечает Calciomercato, специалиста хочет пригласить ПСЖ. руководство парижан не удовлетворено работой текущего наставника Томаса Тухеля.

Ранее сообщалось, что Тухеля хочет назначить «Бавария».

Отметим также, что в этом сезоне под руководством Симеоне «Атлетико» занимает лишь четвертое место в чемпионате Испании. Такие результаты могут подтолкнуть Симеоне к отставке.