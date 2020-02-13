Бавария и МЮ хотят пригласить Тухеля

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель может покинуть клуб ближайшим летом.
Интерес к нему проявляют сразу два европейских топ-клуба - «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
По слухам, Тухель уже провел предварительную встречу со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамаджичем.
Тухель возглавляет ПСЖ с лета 2018 года. В нынешнем сезоне парижский клуб лидирует в чемпионате Франции, опережая «Марсель» на 12 очков.
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Источник — Le 10 Sport
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