Бавария и МЮ хотят пригласить Тухеля

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель может покинуть клуб ближайшим летом.

Интерес к нему проявляют сразу два европейских топ-клуба - «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

По слухам, Тухель уже провел предварительную встречу со спортивным директором «Баварии» Хасаном Салихамаджичем.

Тухель возглавляет ПСЖ с лета 2018 года. В нынешнем сезоне парижский клуб лидирует в чемпионате Франции, опережая «Марсель» на 12 очков.