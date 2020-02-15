В воскресенье, 16-го февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Германии, в котором «Кельн» примет «Баварию».
Поединок пройдет на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по киевскому времени.
«Кельн» – «Бавария». Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
В прямом эфире поединок «Кельн» – «Бавария» покажет телеканал «Футбол 2».
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Источник — Sport.ua
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