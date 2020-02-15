Буяльский и Дуэлунд – в старте киевского Динамо на матч против тбилисского

В субботу, 15-го февраля, киевское «Динамо» проведет очередной товарищеский матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником украинской команды станет тбилисское «Динамо».
Прямая трансляция поединка начнется в 16:00 по киевскому времени.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев — «Динамо» Тбилиси.
Вашему вниманию стартовый состав киевлян:
Стартовий склад киян на матч проти «Динамо» Тбілісі#ДинамоКиївДинамоТбілісі #DynamoKyivDinamoTbilisi #DynamoBelek2020 pic.twitter.com/puwkHrhv94— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) February 15, 2020
Источник — ФК Динамо Киев
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