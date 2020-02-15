Холанд назван лучшим игроком месяца в Бундеслиге

Норвежский форвард «Боруссия» из Дортмунда Эрлинг Холанд назвал лучшим игроком чемпионата Германии прошлого месяца.
Любопытно, что 19-летний форвард в январе провел на поле всего 59 минут, но за это время успел забил 5 голов.
На данный момент у Холанда уже восемь забитых мячей в первых пяти сыгранных матчах элитного немецкого дивизиона. Это рекорд Бундеслиги.
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Источник — Официальный сайт Бундеслиги
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