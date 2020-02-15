В воскресенье, 16-го февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Италии, в котором «Ювентус» примет «Брешию».
Поединок пройдет на стадионе «Альянц Стедиум» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Ювентус – Брешия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии.
В прямом эфире поединок «Ювентус» – «Брешия» покажет телеканал «Футбол 1».
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Источник — Sport.ua
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