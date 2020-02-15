ЧМ-2020 по биатлону. Логинов выиграл спринт, Пидручный занял 10 место

Промах последним выстрелом и падение помешали капитану сборной Украины побороться за медаль

  • 15.02.2020 16:56
  • 8586 просмотров
  • 29 комментариев
ЧМ-2020 по биатлону. Логинов выиграл спринт, Пидручный занял 10 место
© Украинский биатлон. Дмитрий Пидручный

В субботу, 15 февраля, в итальянском Антхольце в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка.

Эта гонка навсегда войдет в историю украинского биатлона, так как впервые на чемпионате мира в спринте Украину представили пять биатлонистов. Этому способствовала золотая медаль Дмитрия Пидручного в гонке преследования на ЧМ-2019.

В этот раз Пидручный также был близок к медали. До стрельбы стоя гонка для него складывалась практически идеально, однако затем последовал промах последним выстрелом, а затем еще и падение на ровном месте. На выходе с огневого рубежа Дмитрий сам не заметил, как поставил палку между лыж, и потерял равновесие.

После этой неудачи, шансов завоевать медаль у Пидручного не оставалось. Он занял десятое место, став лучшим в украинской команде. Впрочем, на гонку преследования у него остаются пусть и небольшие, но медальные шансы.

Артем Прима единственный промах допустил на стрельбе лежа и показал 25-е итоговое время. Сергей Семенов и Антон Дудченко очков в общий зачет Кубка мира не набрали, но квалифицировались в гонку преследования. Причем для Дудченко это была дебютная гонка на мировом первенстве. Еще один дебютант Богдан Цымбал с одним промахом занял 67 место.

Чемпионом мира стал россиянин Александр Логинов, который закрыл все 10 мишеней. Один промах помешал французу Кантену Фийону Майе одержать победу, у него серебряная медаль. Замкнул тройку призеров еще один француз Мартен Фуркад.

Тарьей Бё проиграл Фуркаду три секунды и стал четвертым, а Йоханнес после фантастического первого круга начал много проигрывать на лыжне, и в итоге с одной незакрытой мишенью в пассиве расположился в финишном протоколе сразу за старшим братом.

Результаты гонки:

1.  Александр Логинов (0+0)  22:48,1
2.  Кантен Фийон Майе (1+0)  +6,5
3.  Мартен Фуркад (0+0)  +19,5
...
10.  Дмитрий Пидручный (0+1)  +56,4
25.  Артем Прима (1+0)  +1:26,4
42.  Сергей Семенов (1+1)  +2:00,4
60.  Антон Дудченко (0+1)  +2:39,5
67.  Богдан Цымбал (0+1)  +2:49,1

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Источник — Sport.ua

(21 голос)

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Комментарии
    Xron7777
      Xron7777, 15.02.2020 18:01
    0
    SandroKing, 15.02.2020 17:24
    Я все понимаю, но зачем допускать спортсмена с допингом? Заберут медаль через какое-то время но от этого чистым спортсменам не легче. Я сочувствую французам.
    Докажи.потім пі..и.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.02.2020 17:59
    -1
    Юрій Скорина, 15.02.2020 17:48
    Зато в Україні так дохрена поводів для радості що прям з ейфорії народ не виходить)
    Не знаю як в тебе, але у мене є привід для радості. А тобі якщо нема чому радіти і так все погано, їдь до Ізраїлю, або в Штати. Зовсім необов'язково вилизувати ватяну російську дупу
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.02.2020 17:59
    0
    ...придется плотно бороться с Майе.
    Ссылка
    Xron7777
      Xron7777, 15.02.2020 17:58
    0
    Ну браво,чё.молодец.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.02.2020 17:58
    0
    Есть плохие новости для фанов Йоси и хорошие для поклонников Фуркада, как я и предсказывал. Норвежец не выиграет БХГ. Форму подрастерял, а отрыв велик.
    Но есть и плохие новости дляФуркада
    Ссылка
    alekos59
      alekos59, 15.02.2020 17:57
    0
    3й день обсерона сдувшихся пузырей, хорошо, перестал смотреть этот маразм.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.02.2020 17:53
    0
    ЛОГИчНАя победа.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.02.2020 17:52
    -1
    Я представляю что сейчас чувствуют нормальные спортсмены из других стран, находясь в компашке этих обдолбанных допингом пельменей. Особенно обидно и по человечески жалко французов проигравших гонку наркоману соссийскому. Понятно что его лишат этой медали, но кому сейчас от этого легче? Держитесь французы, правда всё равно восторжествует, пусть не сейчас, а позже, но золото всё равно вернут тому, кому оно полагается - французскому спортсмену!
    Ссылка
    андрей лавров
      андрей лавров, 15.02.2020 17:51
    0
    SandroKing, 15.02.2020 17:24
    Я все понимаю, но зачем допускать спортсмена с допингом? Заберут медаль через какое-то время но от этого чистым спортсменам не легче. Я сочувствую французам.
    ніякого допінга москалі зараз не приймають
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 15.02.2020 17:50
    0
    глубоко похрен на победу Логинова но откуда сток радости что в будущем у него медаль заберут-нам то что с того-что у нас медаль добавится.....?
    Ссылка
    Юрій Скорина
      Юрій Скорина, 15.02.2020 17:48
    -2
    © УАФ– М а ф і я! , 15.02.2020 17:17
    Я уверен, эту медаль у него через пару лет заберут, а пока пусть соссийские болельщики радуются, ведь у них так мало поводов для радости в жизни.. .
    Зато в Україні так дохрена поводів для радості що прям з ейфорії народ не виходить)
    Ссылка
    Doberman
      Doberman, 15.02.2020 17:44
    0
    З улуса підвезли свіжу партію таблєтушок ...
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.02.2020 17:41
    -1
    Молодцы, админы, сегодня оперативно избавляют нас от пропагандонских ватных ублюдков, оккупировавших весь сайт
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.02.2020 17:39
    +2
    Леха Аксютенко, 15.02.2020 17:34
    Прям таки, на допинге. Это норвежцы на допинге гоняют и их при этом не наказывают....
    Лёха, заканчивай вылизывать соссийский зад, не позорься
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.02.2020 17:39
    -1
    Они и на мундиале 2018 играли под допингом и это рано или поздно выяснится, хотя здравомыслящим людям, которые хоть немного понимают в футболе и знают возможности сбродной Педорации, давно всё ясно. Когда они играли в четвертьфинале с хорватами, хорваты еле ноги по полю волочили, а соссияне бегали как ошпаренные, как будто только из раздевалки вышли. И вот на фоне выхода в четвертьфинал, эта же сбродная соссии, провалилась в лиге наций... И всем всё стало ясно окончательно
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    Rihel
      Rihel, 15.02.2020 17:36
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    Что как то скулежа маловато, ущербные пока не могут такую субботнюю лажу переварить,а Сашок красава! Сделал всех,с чем его и поздравляю
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
      Леха Аксютенко, 15.02.2020 17:34
    -2
    Прям таки, на допинге. Это норвежцы на допинге гоняют и их при этом не наказывают....
    Ссылка
    shef63
    online
      shef63, 15.02.2020 17:33
    0
    Дмитрий Трегубов, 15.02.2020 17:14
    Промах медаль не забрал, только 3 позиции
    Звідки ти знаєш, як би він біг, якби не промазав ? Може був би зовсім інший настрій. І не впав би тоді.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.02.2020 17:31
    0
    lomancevova, 15.02.2020 17:17
    Пройдет 2-3 года и отберут медаль в этого доппингиста.
    Его вообще должны были пожизненно исключить из соревнований.
    Это нонсенс, а не спорт
    Их вообще должны перестать пускать на спортивные мероприятия. Уже давно и ежу понятно, что эти ублюдочные мрази не умеет вести честную борьбу,только портят атмосферу и воздух... Спортивные чиновники сами себе проблемы создают. Ведь потом всё равно придётся устраивать заседания и лишать соссиян медалей, так не проще ли сразу поставить им шлагбаум и пусть дома сидят??
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 15.02.2020 17:25
    0
    Цимбал, з одним промахом, програв китайцю у якого 4 (!!!), Карл, це піздєц, яка зміна підростає!!!
    Ссылка
    DICTATOR_UA
    online
      DICTATOR_UA , 15.02.2020 17:07
    +6
    Діма якби не промах і падіння.... але завтра ГП, а 56 сек не так і багато
    Ссылка
    tank72063
    online
      tank72063, 15.02.2020 17:13
    +4
    Надеюсь,пробу этого еба..га наркомана сохранят,и ,лет через несколько заберут, медаль...
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 15.02.2020 17:24
    +3
    Я все понимаю, но зачем допускать спортсмена с допингом? Заберут медаль через какое-то время но от этого чистым спортсменам не легче. Я сочувствую французам.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.02.2020 17:17
    +3
    Я уверен, эту медаль у него через пару лет заберут, а пока пусть соссийские болельщики радуются, ведь у них так мало поводов для радости в жизни.. .
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.02.2020 17:39
    +2
    Леха Аксютенко, 15.02.2020 17:34
    Прям таки, на допинге. Это норвежцы на допинге гоняют и их при этом не наказывают....
    Лёха, заканчивай вылизывать соссийский зад, не позорься
    Ссылка
    lomancevova
      lomancevova, 15.02.2020 17:17
    +1
    Пройдет 2-3 года и отберут медаль в этого доппингиста.
    Его вообще должны были пожизненно исключить из соревнований.
    Это нонсенс, а не спорт
    Ссылка
    Дмитрий Трегубов
    online
      Дмитрий Трегубов, 15.02.2020 17:14
    +1
    Промах медаль не забрал, только 3 позиции
    Ссылка
    Xron7777
      Xron7777, 15.02.2020 18:01
    0
    SandroKing, 15.02.2020 17:24
    Я все понимаю, но зачем допускать спортсмена с допингом? Заберут медаль через какое-то время но от этого чистым спортсменам не легче. Я сочувствую французам.
    Докажи.потім пі..и.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.02.2020 17:59
    0
    ...придется плотно бороться с Майе.
    Ссылка
    Xron7777
      Xron7777, 15.02.2020 17:58
    0
    Ну браво,чё.молодец.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.02.2020 17:58
    0
    Есть плохие новости для фанов Йоси и хорошие для поклонников Фуркада, как я и предсказывал. Норвежец не выиграет БХГ. Форму подрастерял, а отрыв велик.
    Но есть и плохие новости дляФуркада
    Ссылка
    alekos59
      alekos59, 15.02.2020 17:57
    0
    3й день обсерона сдувшихся пузырей, хорошо, перестал смотреть этот маразм.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 15.02.2020 17:53
    0
    ЛОГИчНАя победа.
    Ссылка
    андрей лавров
      андрей лавров, 15.02.2020 17:51
    0
    SandroKing, 15.02.2020 17:24
    Я все понимаю, но зачем допускать спортсмена с допингом? Заберут медаль через какое-то время но от этого чистым спортсменам не легче. Я сочувствую французам.
    ніякого допінга москалі зараз не приймають
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 15.02.2020 17:50
    0
    глубоко похрен на победу Логинова но откуда сток радости что в будущем у него медаль заберут-нам то что с того-что у нас медаль добавится.....?
    Ссылка
    Doberman
      Doberman, 15.02.2020 17:44
    0
    З улуса підвезли свіжу партію таблєтушок ...
    Ссылка
    shef63
    online
      shef63, 15.02.2020 17:33
    0
    Дмитрий Трегубов, 15.02.2020 17:14
    Промах медаль не забрал, только 3 позиции
    Звідки ти знаєш, як би він біг, якби не промазав ? Може був би зовсім інший настрій. І не впав би тоді.
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 15.02.2020 17:31
    0
    lomancevova, 15.02.2020 17:17
    Пройдет 2-3 года и отберут медаль в этого доппингиста.
    Его вообще должны были пожизненно исключить из соревнований.
    Это нонсенс, а не спорт
    Их вообще должны перестать пускать на спортивные мероприятия. Уже давно и ежу понятно, что эти ублюдочные мрази не умеет вести честную борьбу,только портят атмосферу и воздух... Спортивные чиновники сами себе проблемы создают. Ведь потом всё равно придётся устраивать заседания и лишать соссиян медалей, так не проще ли сразу поставить им шлагбаум и пусть дома сидят??
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 15.02.2020 17:25
    0
    Цимбал, з одним промахом, програв китайцю у якого 4 (!!!), Карл, це піздєц, яка зміна підростає!!!
    Ссылка
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