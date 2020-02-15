ЧМ-2020 по биатлону. Логинов выиграл спринт, Пидручный занял 10 место

В субботу, 15 февраля, в итальянском Антхольце в рамках чемпионата мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка.

Эта гонка навсегда войдет в историю украинского биатлона, так как впервые на чемпионате мира в спринте Украину представили пять биатлонистов. Этому способствовала золотая медаль Дмитрия Пидручного в гонке преследования на ЧМ-2019.

В этот раз Пидручный также был близок к медали. До стрельбы стоя гонка для него складывалась практически идеально, однако затем последовал промах последним выстрелом, а затем еще и падение на ровном месте. На выходе с огневого рубежа Дмитрий сам не заметил, как поставил палку между лыж, и потерял равновесие.

После этой неудачи, шансов завоевать медаль у Пидручного не оставалось. Он занял десятое место, став лучшим в украинской команде. Впрочем, на гонку преследования у него остаются пусть и небольшие, но медальные шансы.

Артем Прима единственный промах допустил на стрельбе лежа и показал 25-е итоговое время. Сергей Семенов и Антон Дудченко очков в общий зачет Кубка мира не набрали, но квалифицировались в гонку преследования. Причем для Дудченко это была дебютная гонка на мировом первенстве. Еще один дебютант Богдан Цымбал с одним промахом занял 67 место.

Чемпионом мира стал россиянин Александр Логинов, который закрыл все 10 мишеней. Один промах помешал французу Кантену Фийону Майе одержать победу, у него серебряная медаль. Замкнул тройку призеров еще один француз Мартен Фуркад.

Тарьей Бё проиграл Фуркаду три секунды и стал четвертым, а Йоханнес после фантастического первого круга начал много проигрывать на лыжне, и в итоге с одной незакрытой мишенью в пассиве расположился в финишном протоколе сразу за старшим братом.

Результаты гонки:

1. Александр Логинов (0+0) 22:48,1

2. Кантен Фийон Майе (1+0) +6,5

3. Мартен Фуркад (0+0) +19,5

...

10. Дмитрий Пидручный (0+1) +56,4

25. Артем Прима (1+0) +1:26,4

42. Сергей Семенов (1+1) +2:00,4

60. Антон Дудченко (0+1) +2:39,5

67. Богдан Цымбал (0+1) +2:49,1

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