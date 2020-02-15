Крутых дошел до полуфинала на турнире ITF в Египте

Украинский теннисист Алексей Крутых (№637 ATP) остановился за шаг до финала на 15-тысячнике ITF в Шарм-эль-Шейхе.
В полуфинальном матче украинец уступил в двух сетах пятому сеяному Мареку Генгеле из Чехии (№517 ATP).
Шарм-эль-Шейх. 1/2 финала
Алексей Крутых (Украина) – Марек Генгела (Чехия) – 6:7(3), 5:7
Напомним, в 1/4 финала Крутых выбил из борьбы первого сеяного.
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Источник — Sport.ua
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