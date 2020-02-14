Алексей Крутых вышел в полуфинал на турнире ITF в Египте

Виталий Сачко остановился на четвертьфинальной стадии

  • 14.02.2020 12:44
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  • 1 комментарий
Алексей Крутых вышел в полуфинал на турнире ITF в Египте
© ФТУ. Алексей Крутых

Украинские теннисисты Алексей Крутых (№637 ATP) и Виталий Сачко (№546 ATP) провели четвертьфинальные матчи в рамках 15-тысячника ITF в Шарм-эль-Шейхе.

Алексей выбил из борьбы первого сеяного испанца Пабло Виверо-Гонсалеса (№381 ATP), Сачко – проиграл второму номеру посева Алессандро Бега из Италии (№379 ATP).

Шарм-эль-Шейх. 1/4 финала
Алексей Крутых (Украина) – Пабло Виверо-Гонсалес (Испания) – 6:1, 6:4
Виталий Сачко (Украина) – Алессандро Бега (Италия) – 3:6, 1:6

Отметим, что в полуфинале Крутых сразится против пятого сеяного Марека Генгела из Чехии (№517 ATP).

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Саша Зардунов
      Саша Зардунов, 14.02.2020 13:01
    0
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    Саша Зардунов
    online
      Саша Зардунов, 14.02.2020 13:01
    0
    Прикольно
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