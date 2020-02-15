Вячеслав СВИДЕРСКИЙ: «Сборная Украины способна обыграть Нидерланды»

Бывший защитник сине-желтых Вячеслав Свидерский считает, что сборная Украины выйдет из группы на Евро-2020.

— В первой игре нас ждет фаворит если не всего турнира, то группы уж точно. Много ли шансов у сборной Украины в противостоянии с голландцами?

— На данный момент у нас сильная команда, которая готова дать бой лучшим сборным мирового уровня. Я не постесняюсь сказать, что сине-желтые могут победить в этом поединке. Примеров, когда били фаворитов, достаточно. Можно вспомнить хотя бы матч отбора против португальцев. Поэтому во встрече со сборной Нидерландов шансы у соперников, думаю, 50 на 50.

— Сборная Украины на предстоящем Евро может быть представлена с большим количеством футболистов из иностранных клубов. Это плюс для команды?

— Без сомнения. Я не скажу, что уровень отечественной Премьер-лиги слишком уж слабый, но он заметно отличается от топ-чемпионатов Европы. А там многие некоторые наши ребята играют не последнюю скрипку. Опыт есть опыт.

— Если сейчас у сборной Украины слабое место?

— Без ошибок никто сыграть не сможет. Но если говорить в общем, то у нас ровная команда. Возможно, даже с наиболее сильным атакующим потенциалом за всю историю.

— Кого ждете в соперники из четвертой корзины?

— Думаю, сборная Украины сейчас выглядит предпочтительнее команды Румынии, тем не менее не хотелось бы их заполучить, чтобы соперник не имел преимущества своего поля. А из другой полуфинальной пульки не столь важно, кто попадется, там оппоненты примерно одного уровня.

— Каким будет ваш прогноз на Евро-2020 для сине-желтых?

— В том, что сборная Украины должна выйти из группы, я даже не сомневаюсь, а там посмотрим…

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