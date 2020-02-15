Вячеслав СВИДЕРСКИЙ: «Сборная Украины способна обыграть Нидерланды»

Бывший защитник национальной команды – о перспективах сине-желтых

  • 15.02.2020 13:57
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  • 2 комментария
Вячеслав СВИДЕРСКИЙ: «Сборная Украины способна обыграть Нидерланды»
© УАФ

Бывший защитник сине-желтых Вячеслав Свидерский считает, что сборная Украины выйдет из группы на Евро-2020.

— В первой игре нас ждет фаворит если не всего турнира, то группы уж точно. Много ли шансов у сборной Украины в противостоянии с голландцами?
— На данный момент у нас сильная команда, которая готова дать бой лучшим сборным мирового уровня. Я не постесняюсь сказать, что сине-желтые могут победить в этом поединке. Примеров, когда били фаворитов, достаточно. Можно вспомнить хотя бы матч отбора против португальцев. Поэтому во встрече со сборной Нидерландов шансы у соперников, думаю, 50 на 50.  

— Сборная Украины на предстоящем Евро может быть представлена с большим количеством футболистов из иностранных клубов. Это плюс для команды?
— Без сомнения. Я не скажу, что уровень отечественной Премьер-лиги слишком уж слабый, но он заметно отличается от топ-чемпионатов Европы. А там многие некоторые наши ребята играют не последнюю скрипку. Опыт есть опыт.

— Если сейчас у сборной Украины слабое место?
— Без ошибок никто сыграть не сможет. Но если говорить в общем, то у нас ровная команда. Возможно, даже с наиболее сильным атакующим потенциалом за всю историю.

— Кого ждете в соперники из четвертой корзины?
— Думаю, сборная Украины сейчас выглядит предпочтительнее команды Румынии, тем не менее не хотелось бы их заполучить, чтобы соперник не имел преимущества своего поля. А из другой полуфинальной пульки не столь важно, кто попадется, там оппоненты примерно одного уровня.

— Каким будет ваш прогноз на Евро-2020 для сине-желтых?
— В том, что сборная Украины должна выйти из группы, я даже не сомневаюсь, а там посмотрим…  

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 15.02.2020 14:40
    +1
    В одном из 10 матчей да может,надеюсь этот матч будет на евро
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.02.2020 14:11
    +1
    В Нидерландах обыграть Нидерланды будет крайне тяжело.
    10 команд буду иметь преимущество своего поля. Турнир ожидается быть самым честным в истории футбола.
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 15.02.2020 14:40
    +1
    В одном из 10 матчей да может,надеюсь этот матч будет на евро
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 15.02.2020 14:11
    +1
    В Нидерландах обыграть Нидерланды будет крайне тяжело.
    10 команд буду иметь преимущество своего поля. Турнир ожидается быть самым честным в истории футбола.
    Ссылка
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