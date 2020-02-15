СВИДЕРСКИЙ: «После поражения от Испании на ЧМ-2006 обстановку не нагнетали»

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Свидерский через призму ЧМ-2006 оценил предстоящую подготовку национальной команды к Евро-2020.

— Вячеслав, перед ЧМ-2006 и сейчас, перед Евро-2020 у сборной Украины будет около месяца подготовки. Это много или мало?

— Думаю, это оптимальное время для работы. В 2006 году у нас было два сбора. На первом, в Турции, мы хоть и тренировались в двухразовом режиме, но были с семьями. Психологически это было очень полезно. Досуг был намного разнообразнее (улыбается). А вторая часть подготовки прошла в Швейцарии. Важно, что атмосфера в коллективе тогда у нас была отличная, это тоже помогло команде подойти к мундиалю в хорошей форме.

— Какой уровень соперников в спаррингах должен быть при подготовке к форуму?

— Главное, чтобы не было откровенно слабых оппонентов, это может расслабить коллектив. Перед чемпионатом мира мы встречались с итальянцами, сейчас сине-желтые сыграют с французами, поляками, да и другие сборные в лице Кипра, Северной Ирландии и Израиля, считаю, конкурентоспособными.

— Олег Блохин со своим тренерским штабом много внимания уделяли тактике?

— В основном она была во время тренировочного процесса. Особыми теориями нас не грузили. Команда была сыграна, и, в принципе, каждый знал свой маневр, просто все эти действия отрабатывались до автоматизма.

— В 2006-м в первом матче на турнире сборная Украины встречалась с фаворитом и крупно проиграла сборной Испании. Как вам удалось так быстро прийти в себя после 0:4?

— Да, поражение было болезненным. Хотя мы и понимали против кого играем. Наверное, статус новичка таких соревнований где-то да и сказался. Возможно, это было и к лучшему. Мы получили хорошего леща, и это не могло не встряхнуть команду. Важно, что не было разбора полетов, никто не нагнетал обстановку. Тренеры дали понять, что это был хороший для нас урок, но нужно двигаться дальше. Мы знали, что две победы в оставшихся матчах гарантировали бы нам выход из группы…

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