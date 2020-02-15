У Бутко возник еще один вариант в Польше

Правый фулбек «Шахтера» Богдан Бутко может продолжить карьеру в польском «Гурнике» из Забже.
Польский клуб, который на родине также, как «Шахтер» в Украине, носит прозвище «горняки», заинтересован в подписании Бутко в качестве замены для 28-летнего серба Бориса Секулича, так как тот в ближайшее время должен перебраться в клуб МЛС «Чикаго Файр».
Богдан Бутко не входит в планы тренерского штаба «Шахтера», а потому зимой активно подыскивал варианты продолжения карьеры в других клубах. В частности, в услугах Бутко был заинтересован «Лех», но по причине травмы футболиста трансфер не состоялся.
Отметим, что «Шахтер» исключил Бутко из клубной заявки на весеннюю часть сезона в УПЛ.
Источник — Sport.pl
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