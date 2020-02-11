Трансфер Бутко в Лех сорвался

На прошлой неделе сообщалось о том, что защитник «Шахтера» Богдан Бутко может продолжить карьеру в польском «Лехе».
Однако переход Бутко в клуб из Познани сорвался. Причиной является травма. Бутко получил надрыв приводящей мышцы и пропустит как минимум месяц.
Это значит, что Бутко может остаться без игровой практики до конца сезона. «Шахтер» не включил его в заявку на весеннюю часть сезона УПЛ.
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Источник — Динамомания
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