Трансфер Бутко в Лех сорвался

На прошлой неделе сообщалось о том, что защитник «Шахтера» Богдан Бутко может продолжить карьеру в польском «Лехе».

Однако переход Бутко в клуб из Познани сорвался. Причиной является травма. Бутко получил надрыв приводящей мышцы и пропустит как минимум месяц.

Это значит, что Бутко может остаться без игровой практики до конца сезона. «Шахтер» не включил его в заявку на весеннюю часть сезона УПЛ.